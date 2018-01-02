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| | Компьютеры России на МКС будут связаны единой сетью

Компьютеры России на МКС будут связаны единой сетью

Вчера, 22:36
В российском сегменте станции МКС состоится объединение всех действующих компьютеров единой информационно-вычислительной сетью. Благодаря этому обеспечивается автоматизация устройств и увеличение их производительной силы.

Компьютеры России на МКС будут связаны единой сетью

 

С целью проведения научно-исследовательских экспериментов в российском сегменте МКС планируется произвести автоматизацию компьютеров, увеличивающую их производительность. По мнению ученых, этого можно достигнуть путем объединения всех устройств одной информационно-вычислительной сетью.

Благодаря будущему объединению, при выполнении экспериментально-исследовательских задач, соединенные сетью компьютеры могут брать друг на друга решение тех или иных поставленных задач.

На данный момент завершен первый этап по созданию общей системы управления. Также вся объединенная техника получит одинаковые характеристики и будет оборудована одним программным обеспечением. Как сообщается, из-за различной программной архитектуры, которая применялась ранее на компьютерах МКС в российском сегменте, бывали трудности с их заменой вследствие поломки.
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