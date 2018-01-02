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| | Новый флагман Google навсегда изменит рынок смартфонов

Новый флагман Google навсегда изменит рынок смартфонов

Вчера, 22:30
По мнению экспертов, Pixel 2 XL, выпущенный Google в конце 2017 года, произведет кардинальные изменения на рынке смартфонов. Причиной тому может стать удобство в использовании и высокое качество фотографий, превосходящее аналогичное в iPhone X.

Новый флагман Google навсегда изменит рынок смартфонов

 

Смартфон Pixel 2 XL, выпущенный корпорацией Google в конце 2017 года, по прогнозу экспертов вполне может стать прорывом в своей сфере, который способен перевернуть рынок смартфонов. Несмотря на то, что по внешнему дизайну гаджет уступает аналогам среди Samsung, LG или других производителей, в программном наполнении устройство превосходит многие смартфоны.

Немалую роль в этом сыграет то, что весь функционал Android будет специально разработан под собственные возможности гаджета.

Сообщается, что определенные технологии компании Google станут возможны только на устройствах собственного бренда.

По мнению специалистов, причина будущего успеха продаж Pixel 2 XL лежит в том, что качество фотографий, сделанных с этого смартфона, в разы превышает даже качество снимков с iPhone X. Также среди функций фотосъемки нового гаджета есть возможность автоматического размытия заднего фона, что бывает необходимо для портретных фото.
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