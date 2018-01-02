За секс на Марсе нужно бороться: Сперма в космосе остается качественной

Мнения

За секс на Марсе нужно бороться: Сперма в космосе остается качественной

Об этом сообщил Крис Ленхардт.

Суточные ритмы организма провоцируют рак: В 40% случаев заболевания можно избежать

От Редактора

Суточные ритмы организма провоцируют рак: В 40% случаев заболевания можно избежать

Как обезопасить себя от рака?

Сюжеты :

Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье Денис Ковалёв показал, с кем переспит, чтобы забыть Шеву Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов» Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой» Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя
| | Секретный спутник правительства США будет выведен на орбиту Falcon 9

Секретный спутник правительства США будет выведен на орбиту Falcon 9

Вчера, 21:43
Компания-производитель космической техники SpaceX собирается вывести на орбиту разработанный в Пентагоне секретный спутник Zuma. Данный аппарат является заказом правительства США, и выведен на низкую орбиту он будет посредством ракеты Falcon 9.

Секретный спутник правительства США будет выведен на орбиту Falcon 9

 

Сообщение о запуске спутника Zuma, разработанного в Пентагоне и являющегося секретным заказом правительства США, появилось в Daily Mail. Запуск будет произведен с помощью ракеты Falcon 9 с мыса Канаверал.

Слухи о запуске данного спутника активно множатся с октября 2017 года, и, согласно прежней не анонсированной дате, запуск на низкую орбиту должен был состояться 15 ноября с авиабазы на территории Калифорнии.

Как предполагали СМИ, Zuma может являться совсем не коммуникативным спутником, а целью его является не дистанционное зонирование Земли. В Reddit выдвигали теории, что в случае успешного запуска данного спутника, SpaceX обеспечит себя множеством дополнительных контрактов, а, следовательно, планируется запуск множества космических аппаратов в ближайшее время.
Новости по теме
Ракета Falcon 9 вернулась на Землю после запуска спутника
Ракета Falcon 9 вернулась на Землю после запуска спутника

Ракета Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска успешно вернулась на Землю после запуска спутника. Пуск происходил на космодроме с мыса Канаверал. 

Ракета Falcon 9 вывела на орбиту спутник связи корпорации EchoStar
Ракета Falcon 9 вывела на орбиту спутник связи корпорации EchoStar

Телекоммуникационный спутник выведен на околоземную орбиту ракетой Falcon 9, принадлежащей корпорации SpaceX. Запуск не единожды переносился в силу разных

SpaceX запустит ракету-носитель Falcon 9 с телевизионным спутником EchoStar-23
SpaceX запустит ракету-носитель Falcon 9 с телевизионным спутником EchoStar-23

Американская корпорация SpaceX во вторник 14 марта произведет запуск ракеты-носителя Falcon 9, на которой будет находиться телевизионный спутник EchoStar-23.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости