Секретный спутник правительства США будет выведен на орбиту Falcon 9

Компания-производитель космической техники SpaceX собирается вывести на орбиту разработанный в Пентагоне секретный спутник Zuma. Данный аппарат является заказом правительства США, и выведен на низкую орбиту он будет посредством ракеты Falcon 9.

Сообщение о запуске спутника Zuma, разработанного в Пентагоне и являющегося секретным заказом правительства США, появилось в Daily Mail. Запуск будет произведен с помощью ракеты Falcon 9 с мыса Канаверал.Слухи о запуске данного спутника активно множатся с октября 2017 года, и, согласно прежней не анонсированной дате, запуск на низкую орбиту должен был состояться 15 ноября с авиабазы на территории Калифорнии.Как предполагали СМИ, Zuma может являться совсем не коммуникативным спутником, а целью его является не дистанционное зонирование Земли. В Reddit выдвигали теории, что в случае успешного запуска данного спутника, SpaceX обеспечит себя множеством дополнительных контрактов, а, следовательно, планируется запуск множества космических аппаратов в ближайшее время.