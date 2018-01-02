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| | Когда размер имеет значение: LG показала 88-дюймовый OLED-экран

Когда размер имеет значение: LG показала 88-дюймовый OLED-экран

Вчера, 21:31
Компания LG презентует OLED-экран на 88 дюймов 8K рамках вставки CES 2018. Мероприятие состоится в Лас-Вегасе.

Когда размер имеет значение: LG показала 88-дюймовый OLED-экран

 

Согласно имеющейся информации, дисплей обладает диагональю в 88 дюймов, разработчики заявляют об отсутствии аналогов их продукту. Разрешение новинки составляет 7680 на 4320 пикселей.

OLED-технологии позволили сделать тонкий дисплей, потому как органические светодиоды самостоятельно излучают свет и не нуждаются в подсветке, чего нельзя сказать про жидкие кристаллы. Экран сконструирован по технологии OLED, по этой причине компания LG уделяет немало внимания исследованию и созданию устройств такого типа для наполнения рынка многообразными товарами. Данная технология применялась в телевизорах LG, Panasonic и Sony. При этом ведущей сложностью подобных аппаратов является нехватка соответствующего контента. Специалисты не сомневаются, что новый дисплей ускорит наступление эры инновационных мониторов.
Никита Готский
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