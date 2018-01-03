За секс на Марсе нужно бороться: Сперма в космосе остается качественной

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За секс на Марсе нужно бороться: Сперма в космосе остается качественной

Об этом сообщил Крис Ленхардт.

Соль и антидот: Малышева рассказала, как справиться с похмельем

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Соль и антидот: Малышева рассказала, как справиться с похмельем

Вода также является панацеей.

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| | Аналитики составили список самых ожидаемых игр 2018 года

Аналитики составили список самых ожидаемых игр 2018 года

Сегодня, 04:30
Обнародован список наиболее ожидаемых игр для PC 2018 года. По данным специалистов, новый год богат на игры.

Аналитики составили список самых ожидаемых игр 2018 года

 

Любители видеоигр всего мира ожидают релизов самых топовых проектов игровой индустрии. Также сообщается, что играми на сегодня увлекается более миллиарда человек и такой показатель продолжает увеличиваться.

В текущем году на геймеров ожидают новый Far Cry 5 в жанре "приключения", игра появится в конце зимы. Помимо того, в списке также имеются ужастики Agony и Red Dead Redemption 2, шутер Anthem и Kuni 2: Revenant Kingdom.

Самая ожидаемая игра нынешнего года Far Cry 5: шутер от первого лица и action-adventure от разработчиков компании Ubisoft Montreal. Она является пятым эпизодом из одноименной серии игровых проектов. Сюжет игры разворачивается в Монтане и повествует о борьбе культа судного дня "Врата Эдема" и местной полиции.
Никита Готский
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