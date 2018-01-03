Аналитики составили список самых ожидаемых игр 2018 года

Любители видеоигр всего мира ожидают релизов самых топовых проектов игровой индустрии. Также сообщается, что играми на сегодня увлекается более миллиарда человек и такой показатель продолжает увеличиваться.
В текущем году на геймеров ожидают новый Far Cry 5 в жанре "приключения", игра появится в конце зимы. Помимо того, в списке также имеются ужастики Agony и Red Dead Redemption 2, шутер Anthem и Kuni 2: Revenant Kingdom.
Самая ожидаемая игра нынешнего года Far Cry 5: шутер от первого лица и action-adventure от разработчиков компании Ubisoft Montreal. Она является пятым эпизодом из одноименной серии игровых проектов. Сюжет игры разворачивается в Монтане и повествует о борьбе культа судного дня "Врата Эдема" и местной полиции.