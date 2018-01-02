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| | Apple анонсировала новое поколение беспроводных AirPods

Apple анонсировала новое поколение беспроводных AirPods

Сегодня, 14:05
Представители американской корпорации Apple выступили с анонсом нового поколения беспроводных наушников AirPods. Почти все нововведения будут относится к технической части, а потому ожидать изменения дизайна фанатам не стоит. Так, обещают увеличение часов, отведенных на автономную работу, а также повышение качества звучания. Помимо этого, аксессуар второй генерации будет в значительной мере более функциональным.
 

Apple анонсировала новое поколение беспроводных AirPods

 

Пока что наиболее интересные факты, а именно цена и дата поступления в розничную продажу, остаются неизвестными. На данный момент беспроводные наушники доступны для российского покупателя по цене в 11,9 тысяч рублей, что некоторые поклонники техники Apple считают неоправданно высоким за предоставляемый функционал, сравнимый со среднестатистической Bluetooth-гарнитурой.
 
Ранее Apple принесли извинения своим потребителям за то, что целенаправленно замедляют работу устаревших моделей iPhone. Apple утверждают, что сделано это было для увеличения срока службы аккумулятора. Эксперты же отмечают, что данная версия выглядит неправдоподобно и, вероятно, что купертиновцы тем самым подталкивают покупателя к покупке нового девайса.

Николай Офицеров
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