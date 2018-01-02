Квадрокоптеры научились летать стаями без GPS

Инженеры из США научили квадрокоптеры летать стаями без помощи GPS. Дроны держали строй благодаря маленькой камере и инерциальному измерительному блоку.





Яна Татьянина

Портал IEEE, Института инженеров электроники и электротехники, взял интервью у учёных из Лаборатории Виджая Кумара при Пенсильванском университете. Аарону Вайнштейну, Адаму Чо и Джузеппе Луино впервые удалось заставить крупную стаю беспилотников двигаться без опоры на GPS - систему навигации, сообщающую дронам данные о координатах.Учёные использовали 12 дронов весом по 250 г. Устройства на базе 4-ядерных процессоров Snapdragon Qualcomm оборудовали парными камерами с обзором в 160 градусов и разрешением в 4K. Посредством инерциального одометра беспилотники распознавали соседние объекты, ориентировались на них и корректировали своё движение. В помощь дронам учёные покрыли пол разметкой.Даже в темноте и при ветре дроны отклонялись всего на 50 см за 100 м полёта. Учёные собираются увеличить стаю. Опыты облегчат доставку гуманитарной помощи.