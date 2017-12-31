Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

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Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

Как встречают Новый год "звёзды".

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

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| | Эксперты рассказали об основных причинах быстрой разрядки смартфонов

Эксперты рассказали об основных причинах быстрой разрядки смартфонов

Сегодня, 12:30
Специалисты технологических порталов провели некоторые исследования с целью выяснить основные причины, влияющие на ускоренную разрядку смартфонов. По мнению экспертов, яркость экрана является наиболее распространённой причиной разрядки аккумуляторов.

Эксперты рассказали об основных причинах быстрой разрядки смартфонов

 

В ходе исследования техническим специалистам удалось установить, что большинство пользователей не так часто регулируют яркость дисплеев своих смартфонов, что могло бы сэкономить приличное количество заряда батареи. По мнению специалистов, решением, способным удовлетворить нужды пользователей, а также предотвратить излишнее использование энергии аккумуляторной батареи, является использование функции автоматической яркости.

Также эксперты заметили, что любители устанавливать на свой смартфон живые обои, также рискуют остаться без значительной части заряда, расходуемого на поддержание анимированного рабочего стола устройства. Также заряд активно расходуется на поддержание функции автоповорота дисплея.
Александр Вест
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