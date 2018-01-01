В игру Survarium добавили новогоднюю битву снежками и сосульками

В очередном обновлении к популярному онлайн-шутеру Survarium разработчики добавили множество приятных особенностей, связанных с Новым годом. Теперь все желающие окунуться в новогоднюю атмосферу могут попробовать PvP режим с битвами снежками и сосульками.

Александр Вест

Студия Vostok Games, ответственная за создание игры, объявила о выходе обновлении, содержащем новогодние правки и улучшения. Среди заявленных модернизаций онлайн-шутера новое обновление может порадовать улучшенной системой оружейных модулей, ячейки для которых отныне можно добыть, выполнив заданное количество убийств противника. Помимо прочего, разработчики добавили ещё один режим на карту под названием ТЦ «Оливье», в котором игроки могут заработать ёлочки, снежинки, а также звёздочки, которые служат обменной валютой для получения разнообразного оружия.Также новый режим позволит игрокам использовать вместо привычного снаряжения и оружия снежки и сосульки, чтобы вывести из строя бойцов противника.