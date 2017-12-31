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| | Apple оснастит iPhone 2018 года памятью в 512 Гб

Apple оснастит iPhone 2018 года памятью в 512 Гб

Сегодня, 09:30
Смартфоны iPhone, выпущенные в следующем году, будут оснащаться 512 Гб собственной памяти. Об этом сообщают западные инсайдеры.

Apple оснастит iPhone 2018 года памятью в 512 Гб

 

Американская корпорация Apple внедрит в новые смартфоны своего производства очередные нужные новшества. Как стало известно, мобильные гаджеты iPhone в новом году обзаведутся увеличенной емкостью встроенной памяти. Так, пользователи техники "яблочной" компании могут рассчитывать на 512 Гб памяти вместо прежних 256 Гб, которыми обладают сегодняшние модели.

Согласно материалам специалистов, данного объема памяти достаточно для активного применения смартфона. К примеру, новый iPhone вместит в себя до 20 кинокартин отличного качеств, почти две тысячи аудиотреков, 30 мобильных программ и еще около одной сотни игр.
Никита Готский
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