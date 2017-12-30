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Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов»

Вчера, 20:50
Американские бизнес-эксперты утверждают, что корпорация Apple скрывает много тайн. В противном случае Тим Кук обязан взять ответственность за скандал с замедлением гаджетов.

Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов»

 

О проблемах, с которыми столкнулись владельцы iPhone, известно не только клиентам Apple, но и обывателям. 28 декабря корпорация опубликовала на своём сайте письмо, в котором просит прощения у покупателей, объясняет ситуацию и предлагает варианты решения проблемы. Фактически, говорят специалисты, разработчики признали вину, чем согласились с обвинениями, с которыми пользователи обратились в суд. Однако призналась корпорация, но не «главный офис».

Журналистам «ВладТайм» стало известно, что подобные документы должны быть подписаны генеральным директором, что всегда слыло политикой общения Apple с клиентами. Стив Джобс старался лично доходчиво объяснить в письме, почему они принимают те или иные решения, ставя под документом свои инициалы. Но так продолжалось до момента, когда Тим Кук возглавил корпорацию. Имя Кука появлялось под обращениями всего несколько раз, тогда как остальные «объяснительные» публиковались от неизвестных лиц.

«Перед тем как Apple начала искусственно замедлять iPhone, в главном офисе было совещание «главных», ни один из которых теперь не решается публично ответить за последствия, - говорят эксперты. – Тиму Куку и совету есть что скрывать». Если это неправда, и сухой документ на сайте корпорации – мнение «генеральных», тогда сам гендиректор обязан публично выступить и ответить на все вопросы пострадавших от его действий.
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