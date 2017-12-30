Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя

Итальянские предприниматели решили создать свою марку одежды после смерти великого инженера, сообщает издание «ВистаНьюс». Назвали компанию они Steve Jobs, что не оставило равнодушными юристов корпорации Apple. В 2014 году Ведомство по правам интеллектуальной собственности Европейского Союза постановило, что братья имеют все основания на реализацию своих идей, что они и принялись делать. Но дело дальше не продвинулось, поскольку Apple не хотела отступать: логотип итальянцев был слишком похож на лого купертинцев: буква J с недостающей частью и точкой в виде яблочного листика.
Окончательное решение суда было таковым, что буква не является съедобным предметом и не может быть укушена, как яблоко корпорации. А остальные сходства – случайность. С 2017 года братья имеют все легальные основания на создание одежды под брендом Steve Jobs. Но бизнесмены не собираются останавливаться на текстиле. В их планах создание передовой электроники, над которой они уже работают совместно с Китаем. Интересно, что сотрудничество с американцами они пока не рассматривают.
Напомним, что 2017 год стал для Apple годом проигранных судов. Также «ВладТайм» писало ранее, что из корпорации к конкурентам уходят специалисты.