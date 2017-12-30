Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя

Братья-дизайнеры Винченцо и Джакомо Барбато отсудили у Apple имя их основателя Стива Джобса и теперь будут выпускать под этим брендом джинсы.

Итальянские предприниматели решили создать свою марку одежды после смерти великого инженера, сообщает издание «ВистаНьюс». Назвали компанию они Steve Jobs, что не оставило равнодушными юристов корпорации Apple. В 2014 году Ведомство по правам интеллектуальной собственности Европейского Союза постановило, что братья имеют все основания на реализацию своих идей, что они и принялись делать. Но дело дальше не продвинулось, поскольку Apple не хотела отступать: логотип итальянцев был слишком похож на лого купертинцев: буква J с недостающей частью и точкой в виде яблочного листика.Окончательное решение суда было таковым, что буква не является съедобным предметом и не может быть укушена, как яблоко корпорации. А остальные сходства – случайность. С 2017 года братья имеют все легальные основания на создание одежды под брендом Steve Jobs. Но бизнесмены не собираются останавливаться на текстиле. В их планах создание передовой электроники, над которой они уже работают совместно с Китаем. Интересно, что сотрудничество с американцами они пока не рассматривают.Напомним, что 2017 год стал для Apple годом проигранных судов. Также «ВладТайм» писало ранее, что из корпорации к конкурентам уходят специалисты.