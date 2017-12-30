Цена на iPhone SE упала до невероятно низкой отметки в России

Стоимость смартфона iPhone SE рухнула до исторического минимума в магазинах России. Об этом сообщается на "Яндекс.Маркете".

Никита Готский

По материалам сервиса, все отечественные торговые точки за последние дни декабря обрушили цену на iPhone SE до самой минимальной отметки. Уже сейчас этот гаджет на 32 Гб памяти можно купить по невероятной малой стоимости. К примеру, многие реализаторы готовы расстаться с моделью за 18 с небольшим тысяч рублей. При покупке клиент также может рассчитывать на огромное количество бонусов, далее которые несложно израсходовать на услуги связи.Компания "МТС" продает iPhone SE за 18 390 рублей. Потребителю предлагаются вариации в таких цветах: серебристый, розовый, золотистый и серый. Стоимость всех этих смартфонов абсолютно одинаковая.