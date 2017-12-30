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| | Samsung Galaxy A7 в России резко упал в цене до 20 тысяч рублей.

Samsung Galaxy A7 в России резко упал в цене до 20 тысяч рублей.

Сегодня, 12:49
Смартфон Samsung Galaxy A7 2017 года в России резко упал в цене и теперь стоит всего 20,4 тысячи рублей, что соответствует антикризисному уровню. В первые дни реализации гаджет торговали за 33 тысячи без десяти рублей. При этом устройство имеет весьма привлекательные качества и обладает функцией защиты от влаги и пыли стандарта IP68.

Samsung Galaxy A7 в России резко упал в цене до 20 тысяч рублей.

 

Низкая цена теперь сделала устройство более доступным для поклонников качественных и функциональных телефонов. Теперь по приемлемой цене гаджет можно купить во всех авторизованных точках продаж. Еще привлекательнее девайс делает официальная гарантия от производителя, которая сохраняется даже при сниженной цене.

Поклонники бренда могут выбирать между черным, золотистым и голубым смартфоном. Есть возможность за дополнительную плату заказать себе устройство- другого цвета, но официальной гарантии в таком случае не будет.
Дарья Светозарова
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