Продажи планшета Pixel C от Google официально прекращены

По сообщению представителей компании Google, не смотря на прекращение официальных продаж Pixel C, все владельцы данных устройств продолжат получать поддержку от разработчиков. Напомним, планшет Pixel C был представлен на рынке как передовое устройство с флагманскими характеристиками ещё два года назад. В данный момент его продажи прекращены в связи с весьма устаревшими техническими характеристиками, в связи с чем спрос на устройство упал. Также с официального портала Google Store были удалены все аксессуары и комплектующие к планшету.
Аналитики полагают, что корпорация Google намерена сосредоточиться на выпуске смартфонов, так как планшеты не пользуются столь значительным спросом.