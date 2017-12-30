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| | Продажи планшета Pixel C от Google официально прекращены

Продажи планшета Pixel C от Google официально прекращены

Сегодня, 12:06
Представители технологического гиганта Google убрали с официального сайта компании из списка доступных для покупки устройств свой планшет Pixel C. Аналитики полагают, что компания не намерена больше заниматься выпуском подобных устройств.

Продажи планшета Pixel C от Google официально прекращены

 

По сообщению представителей компании Google, не смотря на прекращение официальных продаж Pixel C, все владельцы данных устройств продолжат получать поддержку от разработчиков. Напомним, планшет Pixel C был представлен на рынке как передовое устройство с флагманскими характеристиками ещё два года назад. В данный момент его продажи прекращены в связи с весьма устаревшими техническими характеристиками, в связи с чем спрос на устройство упал. Также с официального портала Google Store были удалены все аксессуары и комплектующие к планшету.

Аналитики полагают, что корпорация Google намерена сосредоточиться на выпуске смартфонов, так как планшеты не пользуются столь значительным спросом.
Александр Вест
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