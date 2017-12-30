Продажи планшета Pixel C от Google официально прекращены

Представители технологического гиганта Google убрали с официального сайта компании из списка доступных для покупки устройств свой планшет Pixel C. Аналитики полагают, что компания не намерена больше заниматься выпуском подобных устройств.

Александр Вест

По сообщению представителей компании Google, не смотря на прекращение официальных продаж Pixel C, все владельцы данных устройств продолжат получать поддержку от разработчиков. Напомним, планшет Pixel C был представлен на рынке как передовое устройство с флагманскими характеристиками ещё два года назад. В данный момент его продажи прекращены в связи с весьма устаревшими техническими характеристиками, в связи с чем спрос на устройство упал. Также с официального портала Google Store были удалены все аксессуары и комплектующие к планшету.Аналитики полагают, что корпорация Google намерена сосредоточиться на выпуске смартфонов, так как планшеты не пользуются столь значительным спросом.