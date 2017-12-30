Honor of Kings стала самой прибыльной мобильной игрой Китая

В Китае не функционирует магазин приложений Google Play. Заменяет его в КНР MyApp от компании Tencent. В Китае самой прибыльной мобильной игрой в январе стала Honor of Kings.

Домбровский Сергей

Этот боевик в стиле фэнтези пользуется популярностью среди владельцев смартфонов под управлением операционной системой Android и iOS. Honor of Kings второй раз подряд становится самой доходной игрой Китая. На втором месте расположилась Fantasy Westward Journey, за ней следует Ghost Story. Среди мобильных устройств под управлением ОС Android Honor of Kings в этом месяце свергла с первой позиции Onmyoji.По словам экспертов, в Китае отлично обходятся без магазина приложений Google Play. MyApp выступает хорошей заменой этому ресурсу. В первом квартале этого года Tencent получила с помощью онлайн-игр почти 13 млрд юаней. В марте самой кассовой стала физическая головоломка Monster Strike, выпущенная в Японии.