Хакеры научились взламывать Smart-колонки и теперь пугают пользователей

Специалисты из Trend Mirco установили, что Smart-колонки Bose и Sonos имеют некоторые уязвимости, которыми успешно пользуются хакеры. Так взломщики пугают владельцев «умных» устройств.

Виктория Озерова

Эксперты Trend Mirco обнаружили пробел в работе некоторых Smart-колонок Bose и Sonos. При помощи этого хакеры могут взламывать «умную технику» и устрашать ее владельцев странными звуками. Находясь на небольшом расстоянии от колонок, любой опытный взломщик сможет подключиться к ним и запустить свое аудио. Совершить это можно при подключении техники к компьютеру или активированному сервису общего использования файлов. При этом колонка начинает издавать довольно устрашающие звуки. Один из владельцев данной техники сообщил о том, как его колонка внезапно начала издавать что-то похожее на плач ребенка и звуки разбивающегося стекла.Уточняется, что всего экспертам удалось обнаружить около пяти с половиной тысяч уязвимых Smart-колонок.