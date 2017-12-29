В Diablo 3 снова появится ретро-подземелье

В начале текущего года франшиза Diablo отмечала свое 20-летие. В честь такого события в третьей части игры появилось «Падение Тристрама». Новшество предоставляло возможность игрокам воспользоваться ретро-подземельем и некоторыми предметами, которые были в первой версии приложения. Для того, чтобы попасть в режим прошлого, достаточно было пройти по следу сектантов Санктурия. Такое пришлось по вкусу поклонникам игры, поэтому в Blizzard решили снова к годовщине открыть событие.
«Падение Тристрама» будет доступно с 1 января следующего года и продлится до 30 числа этого же месяца.