В Diablo 3 снова появится ретро-подземелье

Компания Blizzard решила в честь Нового года порадовать поклонников игры Diablo 3. С 1 января в игру вернется ретро-подземелье из первой части, которое так полюбилось геймерам. Для доступа откроют событие «Падение Тристрама».

Виктория Озерова

В начале текущего года франшиза Diablo отмечала свое 20-летие. В честь такого события в третьей части игры появилось «Падение Тристрама». Новшество предоставляло возможность игрокам воспользоваться ретро-подземельем и некоторыми предметами, которые были в первой версии приложения. Для того, чтобы попасть в режим прошлого, достаточно было пройти по следу сектантов Санктурия. Такое пришлось по вкусу поклонникам игры, поэтому в Blizzard решили снова к годовщине открыть событие.«Падение Тристрама» будет доступно с 1 января следующего года и продлится до 30 числа этого же месяца.