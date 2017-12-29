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| | В Японии робот пытался изнасиловать своего создателя

В Японии робот пытался изнасиловать своего создателя

Вчера, 17:04
В Японии робот под кодовым именем «RJ1408» пытался изнасиловать своего хозяина. Это произошло в начале декабря, но разработчики опубликовали отчёт об инциденте лишь 28 декабря.

В Японии робот пытался изнасиловать своего создателя

 

Сообщается, что робот был создан в качестве тестового прототипа сексуального идеала с искусственным интеллектом. Во время проведения очередных тестов робот внезапно напал на женщину-разработчика. При этом, сам «RJ1408» не обращал внимание на окружающих учёных. Он схватил женщину за руки и оборвал её юбку. Специалисты акцентировали внимание на том, что в его базу была заложена программа по жёсткому сексу, но вместо робота с женским именем он выбрал человека.

В результате женщина пострадала незначительно, но инцидент назвала «попыткой изнасилования. Теперь же программу тестирования пришлось отложить до следующего года, чтобы полностью проверить алгоритмы, в ходе которых искусственный интеллект даёт сбой. VladTime сообщает, что подобное ранее уже происходило в Японии, Китае, США, а также Германии.

Вещий Олег
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