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| | Ulefone Power 3 обошёл iPhone X в тесте на выносливость

Ulefone Power 3 обошёл iPhone X в тесте на выносливость

Вчера, 16:35
Смартфон Ulefone Power 3 c аккумулятором на 6080 мАч протестировали эксперты на выносливость. Девайс получил новую операционную систему Android 8.0 и хорошие характеристики всего за 220 долларов.

Ulefone Power 3 обошёл iPhone X в тесте на выносливость

 

На данный момент действует скидка в размере 80 долларов из-за старта продаж. Эксперты предполагают, что после этого стоимость возрастёт до 300 долларов. Это объясняется тем, что в качестве начинки используется аккумулятор на 6080 мАч, который можно зарядить всего за 2 часа. Эксперты решили выяснить, насколько автономный данный девайс. Они стали запускать на смартфоне видеоролики в высоком разрешении с максимальной яркостью и включили все модули связи.

Результаты удивили экспертов. Обычный с ними iPhone X при подобных условиях выдерживал всего 6 часов, а Ulefone Power 3 хватило почти на 10 часов. Первые 25% заряда ушли за 4 часа тестирования, сообщают исследователи. Разработчики ранее объявили девайс одним из самых «живучих» среди существующих на данный момент. И результаты тестирования показали действительно положительный результат.
Вещий Олег
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