Ulefone Power 3 обошёл iPhone X в тесте на выносливость

Смартфон Ulefone Power 3 c аккумулятором на 6080 мАч протестировали эксперты на выносливость. Девайс получил новую операционную систему Android 8.0 и хорошие характеристики всего за 220 долларов.

Вещий Олег

На данный момент действует скидка в размере 80 долларов из-за старта продаж. Эксперты предполагают, что после этого стоимость возрастёт до 300 долларов. Это объясняется тем, что в качестве начинки используется аккумулятор на 6080 мАч, который можно зарядить всего за 2 часа. Эксперты решили выяснить, насколько автономный данный девайс. Они стали запускать на смартфоне видеоролики в высоком разрешении с максимальной яркостью и включили все модули связи.Результаты удивили экспертов. Обычный с ними iPhone X при подобных условиях выдерживал всего 6 часов, а Ulefone Power 3 хватило почти на 10 часов. Первые 25% заряда ушли за 4 часа тестирования, сообщают исследователи. Разработчики ранее объявили девайс одним из самых «живучих» среди существующих на данный момент. И результаты тестирования показали действительно положительный результат.