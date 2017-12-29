В России создадут высокоточный парашют

Специалисты авиационной компании имени Ильюшина вместе с сотрудниками НИИ аэроупругих систем и представителями других технологических организаций занимаются созданием управляемой парашютной системы.

Домбровский Сергей

Эта платформа представляет собой конструкцию массой четыре тонны. Она предназначена для доставки грузов служащим в воздушно-десантных войсках (ВДВ). Специалисты зададут координаты посадки, а разрабатываемая система должна приземлиться в указанное место с помощью сигналов ГЛОНАСС и GPS. Допустимая погрешность разрабатываемой технологии составляет 100 метров. Информацию об этом сообщают представители оборонной промышленности.На данный момент в России используются неуправляемые парашюты. Они зависят от направления ветра приземлиться точно у десантников не получается. В виде исключения применяется система «Арбалет», но она доступна только для сотрудников спецподразделений.