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| | В России создадут высокоточный парашют

В России создадут высокоточный парашют

Вчера, 16:34
Специалисты авиационной компании имени Ильюшина вместе с сотрудниками НИИ аэроупругих систем и представителями других технологических организаций занимаются созданием управляемой парашютной системы.

В России создадут высокоточный парашют

 

Эта платформа представляет собой конструкцию массой четыре тонны. Она предназначена для доставки грузов служащим в воздушно-десантных войсках (ВДВ). Специалисты зададут координаты посадки, а разрабатываемая система должна приземлиться в указанное место с помощью сигналов ГЛОНАСС и GPS. Допустимая погрешность разрабатываемой технологии составляет 100 метров. Информацию об этом сообщают представители оборонной промышленности.

На данный момент в России используются неуправляемые парашюты. Они зависят от направления ветра приземлиться точно у десантников не получается. В виде исключения применяется система «Арбалет», но она доступна только для сотрудников спецподразделений.
Домбровский Сергей
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