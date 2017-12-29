В ДНР проходит тестирование сети 3G

Министр связи ДНР Виктор Яценко сообщил о начавшемся 28 декабря испытании сети 3G на территории республики, которое проводит оператор «Феникс». Первоначальные впечатления пользователей от тестирования положительные.

Домбровский Сергей

Руководители ДНР обещают сделать тарифы за услуги сотовой связи более низкими, чем в Украине. Участвовать в тестировании может каждый желающий, у кого есть подписка на мобильный Internet за 50 рублей в месяц, и активированная карта с деньгами на счету. Для включения 3G нужно зайти в личный кабинет или воспользоваться Telegram-ботом. В ближайшее время пользователи получат подробную инструкцию по активации скоростного интернета.Сейчас в ДНР функционируют 130 станций. Сотрудники компании «Феникс» обещают сделать расценки на услуги связи ниже, нежели в Украине. Скорость при тестировании составила 16 Мбит в секунду. Журналисты попросили пользователей прокомментировать испытуемую сеть 3G в Донецке. Абоненты положительно отозвались о скорости связи. Возможно в будущем, когда количество пользователей услугой возрастет, возникнут проблемы, но пока все нормально.