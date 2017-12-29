В ДНР проходит тестирование сети 3G

Руководители ДНР обещают сделать тарифы за услуги сотовой связи более низкими, чем в Украине. Участвовать в тестировании может каждый желающий, у кого есть подписка на мобильный Internet за 50 рублей в месяц, и активированная карта с деньгами на счету. Для включения 3G нужно зайти в личный кабинет или воспользоваться Telegram-ботом. В ближайшее время пользователи получат подробную инструкцию по активации скоростного интернета.
Сейчас в ДНР функционируют 130 станций. Сотрудники компании «Феникс» обещают сделать расценки на услуги связи ниже, нежели в Украине. Скорость при тестировании составила 16 Мбит в секунду. Журналисты попросили пользователей прокомментировать испытуемую сеть 3G в Донецке. Абоненты положительно отозвались о скорости связи. Возможно в будущем, когда количество пользователей услугой возрастет, возникнут проблемы, но пока все нормально.