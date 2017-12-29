Влад Кадони или Роман Гриценко: Кто в сердце Ольги Бузовой?

Мнения

Влад Кадони или Роман Гриценко: Кто в сердце Ольги Бузовой?

Об амурных делах Ольги Бузовой.

Здоровье, счастье, деньги: Что желают получить жители РФ от Деда Мороза?

От Редактора

Здоровье, счастье, деньги: Что желают получить жители РФ от Деда Мороза?

Самые сокровенные желания на 2018 год.

Сюжеты :

Учёные изобрели пластырь, который доставляет лекарство от ожирения прямо «на место» Любители паранормального записали голоса в церкви, в которой на Рождество умирали дети Сборной России пообещали премию в 2 миллиарда рублей в случае победы на ЧМ-2018 Названы самые сексуальные женщины 2017 года Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунта Рамзана Кадырова Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году Психолог рассказал, как сохранить мир за праздничным столом В США подросток убил родителей своей девушки – они считали его неонацистом Американские учёные против размещения комплексов перехватчиков США в космосе
| | В ДНР проходит тестирование сети 3G

В ДНР проходит тестирование сети 3G

Сегодня, 12:00
Министр связи ДНР Виктор Яценко сообщил о начавшемся 28 декабря испытании сети 3G на территории республики, которое проводит оператор «Феникс». Первоначальные впечатления пользователей от тестирования положительные.

В ДНР проходит тестирование сети 3G

 

Руководители ДНР обещают сделать тарифы за услуги сотовой связи более низкими, чем в Украине. Участвовать в тестировании может каждый желающий, у кого есть подписка на мобильный Internet за 50 рублей в месяц, и активированная карта с деньгами на счету. Для включения 3G нужно зайти в личный кабинет или воспользоваться Telegram-ботом. В ближайшее время пользователи получат подробную инструкцию по активации скоростного интернета.

Сейчас в ДНР функционируют 130 станций. Сотрудники компании «Феникс» обещают сделать расценки на услуги связи ниже, нежели в Украине. Скорость при тестировании составила 16 Мбит в секунду. Журналисты попросили пользователей прокомментировать испытуемую сеть 3G в Донецке. Абоненты положительно отозвались о скорости связи. Возможно в будущем, когда количество пользователей услугой возрастет, возникнут проблемы, но пока все нормально.
Домбровский Сергей
Новости по теме
У интернет оператора «Феникс» уже 85 тыс пользователей
У интернет оператора «Феникс» уже 85 тыс пользователей

В компании «Феникс», предоставляющей услуги мобильной связи в ДНР, сообщили о том, что количество пользователей их интернетом достигло 85 тысяч. Следует

В ДНР появился собственный мобильный оператор «Феникс»
В ДНР появился собственный мобильный оператор «Феникс»

В ДНР появились в продаже пять тысяч SIM-карт первого сотового оператора республики –«Феникс». SIM-карты пока реализовываются только в 2 торговых точках

В ДНР появится собственный оператор сотовой связи
В ДНР появится собственный оператор сотовой связи

В ДНР появится собственный оператор мобильной радиосвязи. Данное решение было вызвано частыми сбоями в работе сети «Киевстар» и уже одобрено правительством

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости