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| | В 2018 году Apple снизит цену на iPhone X и iPhone 8 из-за низких продаж

В 2018 году Apple снизит цену на iPhone X и iPhone 8 из-за низких продаж

Сегодня, 11:54
Представители тайваньской аналитической компании DigiTimes утверждают, что уже в 2018 году руководство Apple намеревается снизить стоимость флагманов, вышедших в этом году. Речь идет об iPhone 8 и 8 Plus до 50%. Также удешевление затронет и топовый iPhone X. Согласно имеющейся информации, соответствующие меры призваны придать импульс продажам, ведь они не устраивают руководство компании.
 

В 2018 году Apple снизит цену на iPhone X и iPhone 8 из-за низких продаж

 

Соответствующее мнение также разделяют и прочие эксперты, которые ожидают, что цены на смартфоны от «яблочного» бренда начнут падать, начиная уже со следующего года. Аналитики настаивают на том, что Apple сообщит об этом в ходе очередного мероприятия для прессы, которое созовут для презентации очередного гаджета из линейки устройств, производимых Apple.
 
После того, как цены на телефоны упадут iPhone X, iPhone 8/8 Plus станут значительно более доступны широкому кругу покупателей, что должно увеличить коэффициент реализации. На сегодняшний день ситуация для Apple не то чтобы плачевная, но весьма непривычная. Извечный конкурент компании Google смог обойти по продажам казавшийся верхом торжества технологий iPhone X со своим Google Pixel 2.

Николай Офицеров
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