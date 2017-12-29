Apple извинилось за умышленное замедление работы старых iPhone

На официальном сайте американской корпорации Apple появилось обращение к пользователям. В нем представители корпорации просят прощение у покупателей за умышленное замедление быстродействия процессоров в гаджетах iPhone.

Домбровский Сергей

По словам сотрудников Apple, они всегда стараются делать только лучше для владельцев флагманских смартфонов, поэтому обвинения в мошенничестве безосновательны. Причиной замедления частоты чипсетов является использование в продукте литий-ионных аккумуляторов. Эти батареи быстро изнашиваются, поэтому разработчики решили продлить срок их эксплуатации. Дабы реабилитироваться перед покупателями, Apple планирует в 2018 году снизить стоимость замены аккумуляторов на 50 долларов США.Представители корпорации говорят, что для них наивысшим приоритетом является удовлетворение всех запросов клиентов. Разработчики готовы прислушаться к мнению пользователей и в дальнейшем сотрудничать с ними. Ранее в США многие владельцы iPhone подали в суд на Apple за преднамеренное снижение скорости процессоров.