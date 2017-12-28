В трейлере показали геймплей мира Squadron 42

Разработчики представили вниманию зрителей час игрового геймплея сюжетной ветки игры Star Citizen, носящую название Squadron 42. Сообщается, что появится возможность приобрети ее отдельно от основного сюжета.
Касательно Squadron 42 известно то, что игра будет поделена на три эпизода. По подсчетам разработчиков, игроку придется затратить не менее 20 часов для прохождения только первого эпизода. Тем не менее, поклонники все еще ждут от создателей ориентировочной даты выхода в продажу этого эпизода, но пока такой информации не было разглашено.