В трейлере показали геймплей мира Squadron 42

Ролик, посвященный сюжетной компании Squadron 42, появился в Сети. В течении 60 минут зрителям был представлен геймплей игры сюжетной ветки, которую можно приобрести отдельно Star Citizen, где представлен основной сюжет.

Игра создавалась на основе краундфандинга, то есть добровольных взносов заинтересованных игроков. Общая ее стоимость на сегодняшний день составляет порядка 174 миллионов долларов, вложенными более чем двумя миллионами человек.

Разработчики представили вниманию зрителей час игрового геймплея сюжетной ветки игры Star Citizen, носящую название Squadron 42. Сообщается, что появится возможность приобрети ее отдельно от основного сюжета.Касательно Squadron 42 известно то, что игра будет поделена на три эпизода. По подсчетам разработчиков, игроку придется затратить не менее 20 часов для прохождения только первого эпизода. Тем не менее, поклонники все еще ждут от создателей ориентировочной даты выхода в продажу этого эпизода, но пока такой информации не было разглашено.