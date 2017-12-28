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| | Sony критикуют за навязчивую рекламу на домашнем экране PS4

Sony критикуют за навязчивую рекламу на домашнем экране PS4

Вчера, 18:38
Владельцы приставки Sony PlayStation 4 обнаружили 26 декабря на домашнем экране консоли иконку игры Destiny 2. Это касается тех, кто отказался приобретать научно-фантастический шутер. Система настоятельно рекомендует купить популярную стрелялку. 

Sony критикуют за навязчивую рекламу на домашнем экране PS4

 

Пользователи возмутились такому положению вещей и раскритиковали компанию Sony за навязчивую рекламу. Юзеры предпочитают самостоятельно делать выбор, а не жить под чьим-то чутким руководством. Sony в очередной раз запустила рекламную кампанию на домашнем экране приставки PlayStation 4, чем разозлила владельцев консоли. Пользователи начали жаловаться на программистов, которые прибегают к различным уловкам ради получения прибыли.

В конфликт вмешались зарубежные журналисты. Они нашли способ отключить навязчивую рекламу. Для этого нужно зайти в настройки и отыскать там раздел «Автоматические загрузки». Затем необходимо убрать галочку с пункта «Рекомендованные материалы». После таких несложных манипуляций реклама Destiny 2 перестанет появляться на домашнем экране PlayStation 4.
Домбровский Сергей
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