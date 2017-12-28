Panasonic представила уникальный экзоскелет для человека

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О новом варианте лечить ВИЧ.
От Редактора
Самые сокровенные желания на 2018 год.
Инженеры Panasonic Corporation показали новый планшет Toughpad FZ-A2, который относится к сегменту устройств повышенной защищенности. Согласно заявлению
Представители компании Panasonic поделились информацией относительно ведущейся разработки в области робототехники. Японская корпорация готовится представить
Компания Panasonic презентовала на открывшейся в Лас-Вегасе выставке CES-2015 свой новый проигрыватель Blu-ray, поддерживающий технологию воспроизведения