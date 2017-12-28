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| | Panasonic представила уникальный экзоскелет для человека

Panasonic представила уникальный экзоскелет для человека

Вчера, 18:43
Подразделение компании Panasonic, занимающееся разработкой особого типа технологий, представило инновационную технологию новый экзоскелет под названием ATOUN Model Y. Новинка может быть применена в сфере ухода за пожилыми людьми, инвалидами, а также среди тех, кто занят в профессиях, связанных с подъемом тяжестей.
 

 

На этот раз инженеры постарались облегчить вес для всей конструкции, а потому за основу были взяты не металл, а сверхлегкие полимеры. Также был применен уменьшенный тип аккумулятора и двигательные устройства. В общей сложности ATOUN Model Y весит четыре с половиной килограмма и по сравнению с прошлыми поколениями экзоскелетов от Panasoniс, данный показатель упал более чем на 40%. Подобные устройства можно с легкостью применять в различных условиях труда.
 
Помимо традиционного строительства и ухода за престарелыми людьми, конструкция прекрасно подойдет в логистике, промышленности и сельском хозяйстве. Официальный выход новинки в розничную продажу ожидается не ранее весны текущего года. Производитель уже представляет возможность для осуществления предзаказов.

Николай Офицеров
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