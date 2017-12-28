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| | Playstation 4 взломана хакером-разработчиком

Playstation 4 взломана хакером-разработчиком

Вчера, 18:40
Хакером-разработчиком взломана игровая консоль Playstation 4. Программа взлома, с помощью которой можно добраться до настроек уровня ядра приставки, опубликована в Сети.

Playstation 4 взломана хакером-разработчиком

 

Программа, способная взломать Playstation 4, опубликована в открытом доступе разработчиком. Благодаря написанному коду, джейлбрейк может обойти защитное противопиратское устройство приставки.

Программа способна внести модификации в систему консоли на уровне ядра, однако сам разработчик относится к идее пиратства неодобрительно или, возможно, избегает неосторожных высказываний на эту тему. Споры по поводу использования джейлбрейка ведутся уже не первый год: кто-то поддерживает замысел снятия искусственных ограничений с игр, другие напоминают о незаконности использования чужих разработок без наличия на то разрешения компании-разработчика.

Благодаря открытому доступу к джейлбрейку, пользователи Интернета получат возможность модифицировать и запускать с Playstation 4 пиратские игры.
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