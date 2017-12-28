Playstation 4 взломана хакером-разработчиком

Программа, способная взломать Playstation 4, опубликована в открытом доступе разработчиком. Благодаря написанному коду, джейлбрейк может обойти защитное противопиратское устройство приставки.
Программа способна внести модификации в систему консоли на уровне ядра, однако сам разработчик относится к идее пиратства неодобрительно или, возможно, избегает неосторожных высказываний на эту тему. Споры по поводу использования джейлбрейка ведутся уже не первый год: кто-то поддерживает замысел снятия искусственных ограничений с игр, другие напоминают о незаконности использования чужих разработок без наличия на то разрешения компании-разработчика.
Благодаря открытому доступу к джейлбрейку, пользователи Интернета получат возможность модифицировать и запускать с Playstation 4 пиратские игры.