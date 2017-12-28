iPhone 6s упал в цене в России до психологической отметки

iPhone 6s упал в цене в России до психологической отметкиВчера, 18:28
Apple, как и предсказывали многочисленные эксперты по всей России, приступила к снижению ценника на старые модели. В данном случае речь идет о настоящем
Стоимость iPhone SE в России упала до рекордной отметки, о чем они были проинформированы рядом СМИ. Компактный смартфон от Apple упал в цене до рекордной
Современный смартфон iPhone 7 на территории РФ впервые существенно снизился в цене. Его стоимость на данный момент составляет около 40 тысяч рублей.