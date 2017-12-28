iPhone 6s упал в цене в России до психологической отметки

Представленный еще в сентябре 2016 года iPhone 6s на 32 гигабайта, который пришел на смену модели в 16 гигабайт, в российской рознице резко упал в цене и достиг отметки в 30 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют рыночные данные, ссылку на которые приводят профильные СМИ.

Некоторые отечественные сети также предлагают смартфон за 28 тысяч. В среднем же, цены на устройство колеблются в районе 32 тысяч рублей.

Анонс iPhone 6s состоялся в сентябре 2015 года. Изначально были доступны модели с модификациями на 16, 64 и 128 гигабайт встроенной памяти. После этого компания заявила, что в семейство также добавится смартфон на 32 гигабайта, а модели на 16 и 64 гигабайта из продажи будут изъяты. Младшая версия iPhone 6s на сайте Apple продается по цене в 36 тысяч рублей.

Помимо этого, ранее стало известно о том, что именно модель iPhone 6s является у россиян наиболее популярной и именно ее, хоть и поддержанную, покупают, как подарок на Новый год, чаще всего.

Николай Офицеров