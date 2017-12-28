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| | Россияне дарят на Новый год поддержанные смартфоны от Apple

Россияне дарят на Новый год поддержанные смартфоны от Apple

Вчера, 18:20
В преддверии Нового года россияне массово скупают гаджеты ведущих брендов. Наибольшее количество продаж, как ни странно, приходится на подержанные модели смартфонов от Apple. Также их догоняют мобильные от Samsung и Xiaomi.
 

Россияне дарят на Новый год поддержанные смартфоны от Apple

 

Результаты исследования, проведенного площадкой бесплатных объявлений «Юла», указывают на то, что за декабрь 55,5% продаж смартфонов приходится именно на Apple.
 
Наиболее популярными покупками стали модели 5s и 6s. Следом по популярности следуют гаджеты от Xiaomi - 11,7% и Samsung, отстающие от китайского бренда на 1%. В категории планшетов наиболее популярным стала южнокорейская компания, взяв на себя коэффициент реализации более чем в 43,8%. Вторая позиция отошла Apple с отметкой в 29,6%. Третью позицию за собой держит ASUS.
 
Умные часы и браслеты также пользуются немалым спросом среди россиян и распределились они следующим образом: Apple – 49%, Xiaomi – 33% и Samsung – 1,5%. Ранее сообщалось о том, что около 64% россиян своим самым желанным подарком на Новый год считают смартфон. Немало людей также хочет себе ноутбук, а остальные хотят умные часы и браслеты.

Николай Офицеров
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