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| | Xiaomi выпустила первую смарт-колонку

Xiaomi выпустила первую смарт-колонку

Сегодня, 06:40
Китайская компания Xiaomi презентовала свою первую смарт-колонку. Об этом сообщает Gizmochina.

Xiaomi выпустила первую смарт-колонку

 

Колонка обладает цилиндрической формой и незначительными размерами. Ее внешний вид напоминает Eco Dot, умную колонку иного производителя Amazon. Аппарат обладает пятью клавишами на верхней панели и динамиком с подсветкой. При помощи кнопок несложно отрегулировать громкость, включить или выключить микрофон, вызвать голосовой помощник. Согласно сведениям сотрудников Xiaomi, Voice Assistant имеет один динамик на 2 Вт и шесть микрофонов.

За оперативность работы отвечает микросхема Cortex A53 с частотой 1200 МГц, 256 Мб "оперативки" и аналогичную емкость встроенной памяти. Интерфейсы Wi-Fi и Bluetooth Low Energy обеспечат беспроводную связь. Помимо того, колонка оснащена голосовым помощником  Cortana от Microsoft, с которой Xiaomi заключила соглашение. В продаже смарт-колонка от Xiaomi появится в январе, ее стоимость 30 долларов.
Никита Готский
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