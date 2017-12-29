Xiaomi выпустила первую смарт-колонку

Китайская компания Xiaomi презентовала свою первую смарт-колонку. Об этом сообщает Gizmochina.

Никита Готский

Колонка обладает цилиндрической формой и незначительными размерами. Ее внешний вид напоминает Eco Dot, умную колонку иного производителя Amazon. Аппарат обладает пятью клавишами на верхней панели и динамиком с подсветкой. При помощи кнопок несложно отрегулировать громкость, включить или выключить микрофон, вызвать голосовой помощник. Согласно сведениям сотрудников Xiaomi, Voice Assistant имеет один динамик на 2 Вт и шесть микрофонов.За оперативность работы отвечает микросхема Cortex A53 с частотой 1200 МГц, 256 Мб "оперативки" и аналогичную емкость встроенной памяти. Интерфейсы Wi-Fi и Bluetooth Low Energy обеспечат беспроводную связь. Помимо того, колонка оснащена голосовым помощником Cortana от Microsoft, с которой Xiaomi заключила соглашение. В продаже смарт-колонка от Xiaomi появится в январе, ее стоимость 30 долларов.