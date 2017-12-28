Эксперты назвали лучшие видеокарты 2017 года

Эксперты рассказали, как можно выбрать лучшие модели видеокарт 2017 года и при этом значительно сэкономить средства. Все модели являются актуальными для геймеров.

Светлана Славянская

Среди бюджетных видеокарт специалисты лучшими назвали модели AMD Radeon RX 550 и NVIDIA GeForce GTX 1030. Их можно прибрести от 7 тысяч рублей. Данные видеокарты могут потянуть слабую графику в играх, которая была ещё в 2015 году. Для более качественной графики подойдут бюджетные модели Radeon RX 560 и GeForce GTX 1050, обойдутся они всего в 10 тысяч рублей. В ценовом сегменте до 15 тысяч рублей является лучшей видеокарта GeForce GTX 1050 Ti, которая работает значительно тише.Для любителей игр Dota или LoL подойдет видеокарта GeForce GTX 1060 стоимостью до 19 тысяч рублей. Для игр с современной графикой подойдет видеокарта Radeon RX 570 / 580 за 26 тысяч рублей. Геймерам с играми в 4K понадобится модель RX Vega 64, однако стоит она до 70 тысяч рублей.