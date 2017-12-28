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| | Google создали систему речи, подобную человеческой

Google создали систему речи, подобную человеческой

Сегодня, 09:17
Разработчики американской компании Google создали преобразователь текста в речь Tacotron 2, который может произносить слова с паузами, подобно человеку. Ранее существовали схожие программы, но они не впечатляли своими возможностями.

Google создали систему речи, подобную человеческой

 

Основным недостатком подобных систем являлось то, что происхождение было схоже на речь робота. Новый преобразователь Tacotron 2 в этом плане принципиально отличается от своих предшественников. Он произносит слова с осмысленными паузами, выражением и прочими особенностями, присущими человеку. Разработчики корпорации Google протестировали программу. Результаты испытания оказались великолепными.

К проверке преобразователя привлекли актрису, которая произносила речь на английском языке. Tacotron 2 повторял за ней слова, в итоге отличить оригинал от подделки оказалось практически невозможно. В будущем эту систему внедрят в Google Assistant и приложение-переводчик.
Домбровский Сергей
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