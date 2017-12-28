Google создали систему речи, подобную человеческой

Разработчики американской компании Google создали преобразователь текста в речь Tacotron 2, который может произносить слова с паузами, подобно человеку. Ранее существовали схожие программы, но они не впечатляли своими возможностями.

Домбровский Сергей

Основным недостатком подобных систем являлось то, что происхождение было схоже на речь робота. Новый преобразователь Tacotron 2 в этом плане принципиально отличается от своих предшественников. Он произносит слова с осмысленными паузами, выражением и прочими особенностями, присущими человеку. Разработчики корпорации Google протестировали программу. Результаты испытания оказались великолепными.К проверке преобразователя привлекли актрису, которая произносила речь на английском языке. Tacotron 2 повторял за ней слова, в итоге отличить оригинал от подделки оказалось практически невозможно. В будущем эту систему внедрят в Google Assistant и приложение-переводчик.