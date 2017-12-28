Дистанционная сдача анализов на половые инфекции оказалась привлекательней

В ряде стран по всему миру широкую популярность обретает дистанционный способ передачи анализов в клинику, где человеку, желающему узнать о наличие у него венерических болезней, не нужно покидать своё жилище и томиться в долгих очередях в госпитале.

Александр Вест

В нескольких странах Европы, а также в США, Великобритании, Канаде и в Австралии уже доступны к покупке специализированные наборы для сдачи образцов мочи и крови, необходимые для проведения тестов на наличие венерических заболеваний. В именитом издании PLoS Medicine была опубликована статья, в которой специалисты подчеркнули, что дистанционный сбор анализов является более привлекательным для пациентов, нежели традиционная передача образцов из рук в руки.В Великобритании более двух тысяч жителей поучаствовали в программе дистанционного сбора анализов и заявили в большинстве своём, что такой метод позволяет сэкономить уйму времени, даже не выходя их дома. Всё, что нужно сделать для сдачи образцов – это приобрести специальный набор в аптеке, сдать анализы, отправить их по почте и ждать СМС с информацией о состоянии здоровья.