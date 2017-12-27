iPhone в РФ ломаются в три раза чаще, чем Samsung

Эксперты юридического сервиса «Правовед» выяснили, что владельцы устройств iPhone в России обращаются к специалистам по поводу различных поломок в три раза чаще, чем пользователи гаджетов от Samsung. При этом доля южнокорейской компании на рынке электроники намного больше, чем Apple.

Виктория Озерова

«Правовед» рассказал, насколько часто ломаются смартфоны Apple в РФ. По данным сервиса, iPhone выходят из строя намного чаще, чем устройства ближайшего конкурента. Специалисты уточняют, что по количеству продаж смартфоны Samsung намного опережают американскую компанию. Также не в пользу Apple говорит тот факт, что на территории РФ нет сервисных центров данного производителя, лишь немногие организации имеют договоренности. В то же время Samsung есть целая сеть сервисов.Уточняется, что наиболее распространенными причинами обращения в сервисные центры владельцев iPhone являются неисправности экрана, матрицы, проблемы в работе камер и кноп