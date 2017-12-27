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| | Продажи Nokia 7 во всем мире могут стартовать в начале 2018 года

Продажи Nokia 7 во всем мире могут стартовать в начале 2018 года

Вчера, 18:50
Реализация Nokia 7 во всем мире может стартовать в начале 2018 года. Сейчас этот гаджет доступен для покупки исключительно в Китае. В Поднебесной данный мобильный аппарат пользуется большим спросом.

Продажи Nokia 7 во всем мире могут стартовать в начале 2018 года

 

Еще до начала официальных продаж в КНР Nokia 7 предварительно заказали 1,5 млн человек. Компания-разработчик HMD Global решила вывести гаджет на мировой рынок после успеха в Китае. По словам инсайдеров, устройство с производственным индексом ТА-1041 является версией для глобальной реализации. По мнению экспертов, HMD Global создаст в начале следующего года Nokia 8 и Nokia 9. Для выпуска этих гаджетов компания-разработчик примет за образец предыдущие модели.

Nokia 7 оснащен чипсетом Snapdragon 630, ОЗУ объемом 4 и 6 ГБ для различных моделей, встроенной памятью емкостью 64 ГБ с возможностью увеличения при помощи microSD. Устройство содержит основную камеру на 16 МП и дополнительную на 5 МП. В базовой комплектации Nokia 7 доступна по цене 380 долларов США.
Домбровский Сергей
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