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| | «Мегафон» первым будет "раздавать" 4G в метро

«Мегафон» первым будет "раздавать" 4G в метро

Вчера, 18:12
После установки 4G в метро, компания мобильной связи «Мегафон» подвела итоги недели, в которых осветила статистику того, чем занимаются мобильные пользователи во время поездок.

«Мегафон» первым будет "раздавать" 4G в метро

 

Первое место рейтинга заняли переписки в мессенджерах, а второе – посещение сайтов. На третьем месте оказались социальные сети, а вот на четвёртом обновление ПО своих смартфонов. За последние 6 дней пользователи интернета в метро использовали более 10 тысяч гигабайт трафика. Представители компании на своей пресс-конференции отметили, что в скором времени они более основательно расширят своё покрытие, а не станут ограничиваться лишь метрополитеном.

Получение лицензии на покрытие 4G ожидается в начале грядущего года. связь четвёртого поколения в скором времени покроет весь город. Компания «Мегафон» стала первой корпорацией мобильной связи которая обеспечила метрополитен 4G-интернетом.
Валерия Голицына
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