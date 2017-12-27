«Мегафон» первым будет "раздавать" 4G в метро

После установки 4G в метро, компания мобильной связи «Мегафон» подвела итоги недели, в которых осветила статистику того, чем занимаются мобильные пользователи во время поездок.

Валерия Голицына

Первое место рейтинга заняли переписки в мессенджерах, а второе – посещение сайтов. На третьем месте оказались социальные сети, а вот на четвёртом обновление ПО своих смартфонов. За последние 6 дней пользователи интернета в метро использовали более 10 тысяч гигабайт трафика. Представители компании на своей пресс-конференции отметили, что в скором времени они более основательно расширят своё покрытие, а не станут ограничиваться лишь метрополитеном.Получение лицензии на покрытие 4G ожидается в начале грядущего года. связь четвёртого поколения в скором времени покроет весь город. Компания «Мегафон» стала первой корпорацией мобильной связи которая обеспечила метрополитен 4G-интернетом.