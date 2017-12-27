Эксперты: Слухи о низких продажах iPhone X сильно преувеличены

Согласно прогнозам аналитиков и сформировавшемуся в сети мнению, продажи IPhone X оказались довольно низкими. Однако, судя по сообщениям от BGR, такие слухи сильно преувеличены.

Из-за дороговизны нового iPhone многие прогнозируют низкие продажи. Также к этому факту добавилась слитая в сеть информация о том, что Apple снизила количество заказов на компоненты, используемые для изготовления iPhone. Сопоставив эти факты, многие сделали вывод, что последняя модель смартфонов компании не удалась, акции Apple начали падать.Однако стало известно, что эти сведения совсем не так однозначны, как может показаться. iPhone X отлично продается в Китае, который является одним из важнейших регионов сбыта для Apple, при чем модель смартфона на 256 гигабайт пользуется гораздо большим спросом, чем аналогичная на 64 гигабайта.Сокращение заказов на компоненты, в свою очередь, может касаться только линейки моделей iPhone 8, так как среди наименований нет таких специфических для iPhone X деталей, как OLED-принтеры и 3D-сканеры.Так или иначе, окончательную и достоверную информацию о продажах флагманского iPhone получится будет узнать только в следующем месяце, когда Apple опубликует результаты праздничного квартала.