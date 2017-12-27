В 2018 году WhatsApp перестанет работать на некоторых гаджетах

В 2018 году система обмена быстрыми сообщениями WhatsApp перестанет работать на некоторых гаджетах. Это коснется мобильных устройств, функционирующих на операционных системах Windows 8 и более ранних версиях, а также BlackBerry.

Домбровский Сергей

Руководители организации обещали сделать переход к новым правилам постепенным, но некоторые пользователи столкнутся с изменениями сразу же. В начале 2019 года прекратится работа WhatsApp на Nokia S40, а в 2020 году мессенджер станет недоступен для владельцев аппаратов, управляемых ОС Android 2.3.7. и старше. В конце ноября юзеры жаловались на сбой в системе WhatsApp. Эта проблема затронула жителей США, Латинской Америки, Европы, Африки и Азии.WhatsApp является популярным мессенджером, который составляет серьезную конкуренцию организациям, предоставляющим населению услуги связи. Финансовые убытки коммуникационных компаний из-за этой системы быстрых сообщений исчисляются десятками миллионов долларов США.