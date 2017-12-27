Xiaomi и ZMI представили уникальный power bank из нержавеющей стали

Совместные труды Xiaomi и другой китайской компании ZMI вылились в достаточно необычный power bank из нержавеющей стали. Продажу Xiaomi запустили на собственной торговой площадке.

Эксперты отмечают, что китайцы не пытаются «изобретать велосипед» в данном направлении, а потому просто подготовили устройство с большим объемом батареи и оформили в представительском дизайне. Как известно, аккумулятор предложит покупателю 6000 мАч, а также внешнюю оболочку из нержавеющей стали. В данном дизайне очень непросто увидеть обычное устройство для подзарядки, ведь это, скорее, напоминает стильный статусный аксессуар, который абсолютно не стыдно подарить любому человеку, ведь, помимо всего прочего, в комплекте также имеется стильный кожаный чехол.

Power bank от Xiaomi и ZMI оснащен современным единым портом USB Type-C, через который можно подзарядить любой из гаджетов и смартфонов. Также через порт можно подзаряжать и само устройство, если вставить его в электросеть. Немаловажным фактором в данном случае также является наличие функции быстрой зарядки, которая может существенно снизить время, необходимое, дабы довести смартфон до желанных ста процентов. Цена за данный power bank составит 3000 рублей.

Николай Офицеров