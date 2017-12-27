В джейлбрейке для iOS 11 обнаружена ошибка

Пользователи сети стали массово жаловаться на то, что новейший джейлбрейк, который предназначен для операционной системы iOS 11, дает сбой. Разработчики также подтвердили, что ошибка существует.

Светлана Славянская

Владельцы смартфонов «яблочной» компании уже попытались опробовать новый джейлбрейк для iOS 11, скачать который стало возможно всем желающим ещё 26 декабря. Однако многие столкнулись с ошибкой при загрузке данных. Об этом сразу же сообщили разработчику джейлбрейка Джонатану Левину.Левин подтвердил, что существует проблема при скачивании из-за некорректной работы некоторых программных деталей. При этом Джонатан успокоил пользователей, сказав, что над исправлением ошибки уже работают специалисты и в скором времени все наладится.