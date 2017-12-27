В джейлбрейке для iOS 11 обнаружена ошибка

Владельцы смартфонов «яблочной» компании уже попытались опробовать новый джейлбрейк для iOS 11, скачать который стало возможно всем желающим ещё 26 декабря. Однако многие столкнулись с ошибкой при загрузке данных. Об этом сразу же сообщили разработчику джейлбрейка Джонатану Левину.
Левин подтвердил, что существует проблема при скачивании из-за некорректной работы некоторых программных деталей. При этом Джонатан успокоил пользователей, сказав, что над исправлением ошибки уже работают специалисты и в скором времени все наладится.