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| | В джейлбрейке для iOS 11 обнаружена ошибка

В джейлбрейке для iOS 11 обнаружена ошибка

Сегодня, 11:45
Пользователи сети стали массово жаловаться на то, что новейший джейлбрейк, который предназначен для операционной системы iOS 11, дает сбой. Разработчики также подтвердили, что ошибка существует.

В джейлбрейке для iOS 11 обнаружена ошибка

 

Владельцы смартфонов «яблочной» компании уже попытались опробовать новый джейлбрейк для iOS 11, скачать который стало возможно всем желающим ещё 26 декабря. Однако многие столкнулись с ошибкой при загрузке данных. Об этом сразу же сообщили разработчику джейлбрейка Джонатану Левину.

Левин подтвердил, что существует проблема при скачивании из-за некорректной работы некоторых программных деталей. При этом Джонатан успокоил пользователей, сказав, что над исправлением ошибки уже работают специалисты и в скором времени все наладится.
Светлана Славянская
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