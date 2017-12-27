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| | Россия разработает ОС для собственных процессоров

Россия разработает ОС для собственных процессоров

Сегодня, 11:19
Созданные в РФ компьютерные процессоры «Эльбрус» и «Байкал» будут работать на операционной системой, созданной в России.

Россия разработает ОС для собственных процессоров

 

В России начали разработку нового программного обеспечения. Оно будет предназначено для работы на процессорах «Эльбрус» и «Байкал». Эти процессоры были также созданы в России.

Об этом стало известно недавно. Правительственная программа «Цифровая экономика» создана для повышения отечественного сегмента рынка компьютерных технологий. На этот раз было решено создать новое, собственное программное обеспечение, которым будут оснащены компьютеры, в чьих конструкциях будут присутствовать процессоры «Байкал» и «Эльбрус».

Проект российской операционной системы пока находится в стадии проектирования. Это всего лишь первый этап программирования обеспечения, на котором проходят обсуждения, принимают предложения, обдумывают лучшие варианты реализации российской ОС.

О дате выхода нового проекта пока что ничего неизвестно. Есть информация, что распространение ПО будет ограничено.
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