Россия разработает ОС для собственных процессоров

Созданные в РФ компьютерные процессоры «Эльбрус» и «Байкал» будут работать на операционной системой, созданной в России.

В России начали разработку нового программного обеспечения. Оно будет предназначено для работы на процессорах «Эльбрус» и «Байкал». Эти процессоры были также созданы в России.Об этом стало известно недавно. Правительственная программа «Цифровая экономика» создана для повышения отечественного сегмента рынка компьютерных технологий. На этот раз было решено создать новое, собственное программное обеспечение, которым будут оснащены компьютеры, в чьих конструкциях будут присутствовать процессоры «Байкал» и «Эльбрус».Проект российской операционной системы пока находится в стадии проектирования. Это всего лишь первый этап программирования обеспечения, на котором проходят обсуждения, принимают предложения, обдумывают лучшие варианты реализации российской ОС.О дате выхода нового проекта пока что ничего неизвестно. Есть информация, что распространение ПО будет ограничено.