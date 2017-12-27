Xiaomi Mi A1 получит быструю зарядку

Пользователи Android Oreo на Xiaomi Mi A1, обратили внимание на появление быстрой подзарядки. Они признались, что до этого такой функции в смартфоне не было.

Любовь Шевцова

С недавнего времени владельцы мобильного устройства Xiaomi Mi A1 могут установить новую прошивку Android Oreo. Совсем скоро должен быть выпущен новый релиз Oreo для всех пользователей.Тестировщики заметили, что телефон стал в разы быстрее заряжаться, вместо двух часов всего полтора. Отмечено, что фанаты Xiaomi негодовали из-за отсутствия этой функции.Также пользователи новой функции признались, что смартфон быстрее стал загружать приложения. До этого стало известно, что стоимость Xiaomi Mi A1 в магазинах России составляет 17 тысяч рублей.