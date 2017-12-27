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| | Xiaomi Mi A1 получит быструю зарядку

Xiaomi Mi A1 получит быструю зарядку

Сегодня, 09:59
Пользователи Android Oreo на Xiaomi Mi A1, обратили внимание на появление быстрой подзарядки. Они признались, что до этого такой функции в смартфоне не было.

Xiaomi Mi A1 получит быструю зарядку

 

С недавнего времени владельцы мобильного устройства Xiaomi Mi A1 могут установить новую прошивку Android Oreo. Совсем скоро должен быть выпущен новый релиз Oreo для всех пользователей.

Тестировщики заметили, что телефон стал в разы быстрее заряжаться, вместо двух часов всего полтора. Отмечено, что фанаты Xiaomi негодовали из-за отсутствия этой функции.

Также пользователи новой функции признались, что смартфон быстрее стал загружать приложения. До этого стало известно, что стоимость Xiaomi Mi A1 в магазинах России составляет 17 тысяч рублей. 
Любовь Шевцова
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