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| | Владелица iPhone подала иск против Apple на триллион долларов

Владелица iPhone подала иск против Apple на триллион долларов

Сегодня, 09:24
Владелица iPhone подала заявление в суд против Apple на триллион долларов. Женщина жалуется на американскую компанию, которая умышленно скрыла от нее информацию относительно того, что скорость работы чипсета в гаджете скоро снизится.

Владелица iPhone подала иск против Apple на триллион долларов

 

Это не первый иск против Apple по поводу уменьшения быстродействия процессора в iPhone по истечении определенного периода времени. Представители американской корпорации признались в том, что действительно скорость функционирования чипсета в смартфонах снижается. Делается это умышленно, так как в мобильных устройствах используются литий-ионные компоненты. С помощью уменьшения быстродействия процессора разработчики увеличивают срок эксплуатации мобильного устройства.

После этого признания люди массово начали обращаться в суд, подавая заявления на Apple. Одна гражданка США требует выплатить ей 100 миллионов долларов. Однако жительница Калифорнии превысила все предыдущие запросы, она хочет получить от компании триллион долларов.
Домбровский Сергей
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