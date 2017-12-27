Владелица iPhone подала иск против Apple на триллион долларов

Это не первый иск против Apple по поводу уменьшения быстродействия процессора в iPhone по истечении определенного периода времени. Представители американской корпорации признались в том, что действительно скорость функционирования чипсета в смартфонах снижается. Делается это умышленно, так как в мобильных устройствах используются литий-ионные компоненты. С помощью уменьшения быстродействия процессора разработчики увеличивают срок эксплуатации мобильного устройства.
После этого признания люди массово начали обращаться в суд, подавая заявления на Apple. Одна гражданка США требует выплатить ей 100 миллионов долларов. Однако жительница Калифорнии превысила все предыдущие запросы, она хочет получить от компании триллион долларов.