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| | Apple поставит 27 миллионов Apple Watch в 2018 году

Apple поставит 27 миллионов Apple Watch в 2018 году

Сегодня, 09:13
Аналитики компании Apple сообщают, что за текущий год значительно вырос спрос на их «умные» часы Apple Watch. Именно по этой причине в 2018 году корпорация поставит 27 миллионов часов.

Apple поставит 27 миллионов Apple Watch в 2018 году

 

Стало известно, сколько часов Apple Watch компания из Купертино выпустит в будущем году. Ранее сообщалось, что разработчики Apple планируют выпустить 20-23 миллионов экземпляров, однако спрос на «умный» часы за 2017 год настолько вырос, что в будущем году компания приняла решение на поставку 27 миллионов единиц.

Напомним, впервые на рынке Apple Watch появились ещё в 2015 году. Тогда «умные» часы позиционировали себя как дополнительный аксессуар к смартфону. Теперь же часы от Apple нацелены на аудиторию, которая заботиться о своем здоровье и активно занимается спортом.
Светлана Славянская
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