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| | Стартовал предзаказ Ulefone Power 3 с большой скидкой

Стартовал предзаказ Ulefone Power 3 с большой скидкой

Вчера, 20:34
Компания-производитель Ulefone открыла для потенциальных покупателей возможность предзаказа на смартфоны-долгожители из третьего поколения Power. В период с 3 по 8 января стоимость Ulefone Power 3 снизится с 299 долларов до 219 долларов.

Стартовал предзаказ Ulefone Power 3 с большой скидкой

 

Ulefone открыла возможность совершения предзаказа на Ulefone Power 3. Также молодая компания-производитель смартфонов-долгожителей сообщила, что в течении семи дней, с 3 по 8 января 2018 года, стоимость будет составлять 219 долларов, после чего вернется к 299.

Емкость батареи гаджета третьего поколения в линейке Power 6080 мАч. Кроме того, он оснащен вомиядерным чипсетом MediaTek MT6763 с ускорителем видео Mali-G71MP2. Оперативная память устройства составит 6 ГБ, а также в распоряжении будущего владельца Ulefone Power 3 будет 64 ГБ встроенной памяти.

Диаметр экрана 6 дюймов с разрешением 2160х1080 пикселей, обеспечивающим соотношение сторон смартфона 18:9. Есть четыре камеры – двойная задняя даст возможность делать снимки в 16 и 5 мегапикселях, а передняя двойная – в 8 и 5 мегапикселях. Имеется сканер отпечатков пальцев владельца и разблокировка «по лицу» с использованием одной из камер.
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