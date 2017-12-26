Стартовал предзаказ Ulefone Power 3 с большой скидкой

Компания-производитель Ulefone открыла для потенциальных покупателей возможность предзаказа на смартфоны-долгожители из третьего поколения Power. В период с 3 по 8 января стоимость Ulefone Power 3 снизится с 299 долларов до 219 долларов.

Ulefone открыла возможность совершения предзаказа на Ulefone Power 3. Также молодая компания-производитель смартфонов-долгожителей сообщила, что в течении семи дней, с 3 по 8 января 2018 года, стоимость будет составлять 219 долларов, после чего вернется к 299.Емкость батареи гаджета третьего поколения в линейке Power 6080 мАч. Кроме того, он оснащен вомиядерным чипсетом MediaTek MT6763 с ускорителем видео Mali-G71MP2. Оперативная память устройства составит 6 ГБ, а также в распоряжении будущего владельца Ulefone Power 3 будет 64 ГБ встроенной памяти.Диаметр экрана 6 дюймов с разрешением 2160х1080 пикселей, обеспечивающим соотношение сторон смартфона 18:9. Есть четыре камеры – двойная задняя даст возможность делать снимки в 16 и 5 мегапикселях, а передняя двойная – в 8 и 5 мегапикселях. Имеется сканер отпечатков пальцев владельца и разблокировка «по лицу» с использованием одной из камер.