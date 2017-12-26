Назван ТОП-10 самых ненужные изобретений 2017 года

Портал Gizmodo назвал ТОП-10 ненужных изобретений 2017 года. Большинство из них - простое переименование знакомых вещей.





Яна Татьянина

На 10 месте беспилотные вертолёты от Uber, их введут в Лос-Анджелесе к 2020. Поездка в UberAir будет стоить столько же, сколько в наземном такси.Почтовые кодовые ящики для многоквартирных домов Amazon Hub, аналог общественных Amazon Lockers, на 9 месте. Горизонтальный небоскрёб Google в Лондоне - на 8, потому как непрактичен и дорог. На 7 строчке - Lyft Shuttle, поездки в многоместном авто от Силиконовой долины, аналогичные маршрутному автобусу. Роскошная коммуналка WeLive на Уолл-стрит, стоящая $18 млрд, заняла 6 место. На 5 чайник от Teforia, он стоит $300 и требует чая по $6 - дешевле премиум-чай. Четвертым стал шкаф от MakeSpace, разработанный за $57 млн.В тройке - палатка Pause Pod, в которой можно вытянуть ноги. На 2 позиции - торговые автоматы Bodega, которыми пользуются через мобильное приложение. Вершину топа занимает девайс Evans за $400, выжимающий сок из пакетика, идущего в комплекте.