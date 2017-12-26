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| | Эксперты составили список худших гаджетов 2017 года

Эксперты составили список худших гаджетов 2017 года

Вчера, 18:27
В список вошли бесполезные вещи, без которых человек запросто может обойтись, не испытывая при этом дискомфорта. К ним худшим гаджетам 2017 года отнесли умные часы, вилку, соковыжималку и кепку с динамиками.

Эксперты составили список худших гаджетов 2017 года

 

Эксперты воспользовались статистикой и объемами продаж того или иного товара, а также провели опрос людей. Особое место в рейтинге занимает интеллектуальная соковыжималка Juicero. На производство этого устройства потратили более 120 млн долларов США, привлекая деньги из различных фондов. Соковыжималка поддерживает функцию Wi-Fi, ей можно управлять с помощью смартфона. Изначально производители установили цену 700 долларов за это приспособление, затем стоимость снизилась до 400. Пользователи нашли массу недостатков в этом товаре и отказались его покупать, в итоге проект пришлось свернуть.

В число худших гаджетов вошли умные часы LG Watch Style. Они не смогли достойно конкурировать с продукцией Apple. Главной проблемой заключается низкое время автономной работы. Корпорация Nissan облажалась при выпуске умной вилки для поедания лапши. Отдавать за нее 130 долларов не захотел почти никто. Кепку со встроенным Bluetooth-динамиком тоже посчитали ненужной вещью.
Домбровский Сергей
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