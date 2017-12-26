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| | Израильскую армию снабдят боевыми смартфонами на Android

Израильскую армию снабдят боевыми смартфонами на Android

Вчера, 18:06
Одним из нововведений израильской армии стали смартфоны с ручным креплением, предназначенные для лучшей координации бойцов на поле боя. Сообщается, что "боевые" гаджеты работают на ОС Android.

Израильскую армию снабдят боевыми смартфонами на Android

 

Новое «умное» дополнение будет функционировать на системе Android и иметь крепление на руку, для удобства их использования. Помимо этого, смартфоны будут водонепроницаемые и противоударные, за счёт укреплённого титанового корпуса. Также гаджеты будут иметь сверх усиленную степень защиты от взлома.

Функциональное назначение такого оборудования в том, чтобы бойцы могли легче ориентироваться на поле боя, а также находить друг друга в пылу сражения или обозначать себя на карте, как бойца, которому нужна помощь.
Валерия Голицына
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