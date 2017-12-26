Израильскую армию снабдят боевыми смартфонами на Android

Одним из нововведений израильской армии стали смартфоны с ручным креплением, предназначенные для лучшей координации бойцов на поле боя. Сообщается, что "боевые" гаджеты работают на ОС Android.

Валерия Голицына

Новое «умное» дополнение будет функционировать на системе Android и иметь крепление на руку, для удобства их использования. Помимо этого, смартфоны будут водонепроницаемые и противоударные, за счёт укреплённого титанового корпуса. Также гаджеты будут иметь сверх усиленную степень защиты от взлома.Функциональное назначение такого оборудования в том, чтобы бойцы могли легче ориентироваться на поле боя, а также находить друг друга в пылу сражения или обозначать себя на карте, как бойца, которому нужна помощь.