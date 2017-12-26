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| | С кнопками и без клатча: Разработан самый миниатюрный смартфон в мире

С кнопками и без клатча: Разработан самый миниатюрный смартфон в мире

Вчера, 17:46
Миниатюрный смартфон легко поместится в небольшом кармане. 

С кнопками и без клатча: Разработан самый миниатюрный смартфон в мире

 

Британская компания Zanco презентовала самый маленький телефон в мире, весом всего 12 грамм. Длина корпуса телефона Tiny T1 не превышает пяти сантиметров, гаджет имеет возможность сохранять список из 300 контактов и журнал из последних 50 звонков. 

Несмотря на маленькие габариты, смартфон имеет достаточно мощную батарею, способную продержаться трое суток в режиме ожидания, и три часа в режиме разговора. Также гаджет оснащен оперативной памятью в 32 Гб и имеет OLED-дисплей. Примечательно, что в мини-смартфоне предусмотрен шлюз для nano-SIM. Также телефон поддерживает Bluetooth, возможность громкой связи и подсветку клавиатуры. Обслуживание телефона возможно только в сотовых сетях 2G. 

С кнопками и без клатча: Разработан самый миниатюрный смартфон в мире

 

В продаже миниатюрный смартфон Zanco Tiny T1 появится в мае следующего года, его примерная стоимость составит 40 долларов. По мнению разработчика маленький мобильный телефон сможет занять достойное место в рейтинге продаж, так как совмещает в себе самые необходимые функции для полноценной связи и не требует дополнительных аксессуаров в виде сумки или клатча, так как легко помещается в нагрудном кармане. 

В Сети уже принялись обсуждать необычный смартфон. Сомнение многих пользователей вызывает размер клавиш на клавиатуре смартфона, размером в пять сантиметров. Кроме того, неизвестно, насколько качественно разработан динамик. При разговоре, этот элемент будет прижат к уху, и пользователи недоумевают, насколько успешно микрофон передаст звук голоса. 

С кнопками и без клатча: Разработан самый миниатюрный смартфон в мире

 

Стоит отметить, что разработка миниатюрных смартфонов не является редкостью для мировых производителей. К примеру, компания LG создала смартфон G2, вместив в мини-корпусе необходимые функции и мощную батарею. Габариты данного смартфона уступают Zanco Tiny T1, так как он больше на три сантиметра. Согласно обзору специалистов, данный смартфон вполне может подойти любителям минимализма, если их устроят немного устаревшие характеристики гаджета. Также поискать миниатюрные мобильные телефоны можно у компании Samsung. Их смартфон Galaxy S5 Mini имеет экран, размером 4,5 дюйма, а также качественную фотокамеру. Но эксперты отмечают, что для телефона с подобными характеристиками, разработчик установил завышенную цену.

Ольга Майская
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