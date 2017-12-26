С кнопками и без клатча: Разработан самый миниатюрный смартфон в мире

Британская компания Zanco презентовала самый маленький телефон в мире, весом всего 12 грамм. Длина корпуса телефона Tiny T1 не превышает пяти сантиметров, гаджет имеет возможность сохранять список из 300 контактов и журнал из последних 50 звонков.
В продаже миниатюрный смартфон Zanco Tiny T1 появится в мае следующего года, его примерная стоимость составит 40 долларов. По мнению разработчика маленький мобильный телефон сможет занять достойное место в рейтинге продаж, так как совмещает в себе самые необходимые функции для полноценной связи и не требует дополнительных аксессуаров в виде сумки или клатча, так как легко помещается в нагрудном кармане.
Стоит отметить, что разработка миниатюрных смартфонов не является редкостью для мировых производителей. К примеру, компания LG создала смартфон G2, вместив в мини-корпусе необходимые функции и мощную батарею. Габариты данного смартфона уступают Zanco Tiny T1, так как он больше на три сантиметра. Согласно обзору специалистов, данный смартфон вполне может подойти любителям минимализма, если их устроят немного устаревшие характеристики гаджета. Также поискать миниатюрные мобильные телефоны можно у компании Samsung. Их смартфон Galaxy S5 Mini имеет экран, размером 4,5 дюйма, а также качественную фотокамеру. Но эксперты отмечают, что для телефона с подобными характеристиками, разработчик установил завышенную цену.